Enquete BBB 24: Parcial aponta eliminação após treta entre torcidas aliadas

Chegou a hora de testar Rodriguinho no paredão do "BBB 24"! Nesta semana, ele disputa a preferência do público ao lado de Fernanda e Lucas. De acordo com a enquete do UOL, atualizada às 11h35, o cantor terá o desejo realizado de sair da casa.

O que diz a enquete

O brother concentra a maior porcentagem de votos, 60,42%. Resultado direto de sua participação polêmica no reality, com falas controversas e desinteresse no jogo.

Aqui fora o paredão também deu o que falar. Isso porque os perfis oficiais de Fernanda e Giovanna Pitel puxaram mutirões para eliminar Rodriguinho, mesmo ele sendo, de certa forma, aliado das duas.

Bruna Amaral, esposa do cantor, reclamou nas redes sociais. "Quando a Fernanda foi para o paredão, unimos a torcida do Rodrigo e votamos muito para ela ficar. Inclusive, eu votei muito até o último minuto. Enfim, a ingratidão! Porém, nada como uma dia após o outro", escreveu ao ver o posicionamento do perfil de Fernanda.

"Seguimos pra segunda piada da noite! Gente, eu estou chocada como o Rodrigo está andando com vários Judas. Aliás, andava! Dentro e fora da casa!", compartilhou Bruna sobre o comunicado no Instagram de Pitel.

Ainda sobre a enquete, Lucas Buda tem 22,2% dos votos para sair. Já Fernanda aparece em terceiro lugar, com 17,38%.

Vale ressaltar que a votação é para eliminar um dos três. O resultado será divulgado nesta terça-feira (27), no programa ao vivo do "BBB 24", que começa logo após "Renascer", a partir de 22h25.