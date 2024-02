Enquete BBB 24: 'cancelamento' indica eliminação e porcentagem surpreende

Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho enfrentam o paredão desta semana no "BBB 24". De acordo com a enquete UOL, o cantor será o próximo eliminado do programa.

O que diz a enquete

A nova parcial, atualizada às 15h45, mostra que Rodriguinho já alcançou 64,63%. A porcentagem é considerada relativamente baixa, após o brother ter sido "cancelado" pelo público.

O cantor já falou algumas vezes sobre o corpo dos participantes e demonstrou não estar comprometido com o jogo. O ex-vocalista dos Travessos chegou a minimizar o valor do prêmio, alegando que já possui esse dinheiro.

A votação do UOL ainda mostra Lucas Henrique em segundo lugar, com 19,83% dos votos. Fernanda aparece em terceiro lugar, com 15,55%.

Vale ressaltar que a votação é para eliminar um dos três. O resultado será divulgado nesta terça-feira (27), no programa ao vivo do "BBB 24", que começa logo após "Renascer", a partir de 22h25.