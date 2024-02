Emparedado, Rodriguinho avalia participação no BBB 24: 'Meio que já deu'

Rodriguinho enfrenta o Paredão da semana no BBB 24 (Globo) com Lucas e Fernanda e revelou hoje (26) no Raio-X como se sente ao estar na berlinda pela primeira vez.

O que acontece

Rodriguinho foi indicado ao Paredão ontem (25) pela Líder Beatriz e enfrenta a berlinda pela primeira vez.

No Raio-X de hoje (26), o cantor disse que estará satisfeito independente da conta do público.

Pra mim, meio que já deu já. Tô contanto com a galera votar — se estão gostando o meu jogo — para eu ficar. Se não, para eu ir. Mas tô bem tranquilo com qualquer uma das decisões. Pelo que pensei antes de vir para cá, fiquei bastante tempo, fiz um trabalho legal, curti bastante com a galera. De repente, tá chegando a hora de eu ir pra casa Rodriguinho

Já Pitel defendeu a permanência do amigo e de Fernanda em seu Raio-X. "Eu sei que Rodrigo reclama muito, mas por favor, gente, não leva isso em consideração. Ele reclamam mesmo, mas é uma ótima pessoa", disse.

