Búlgara com maiores lábios do mundo faz 6 procedimentos em um só dia

Andrea Ivanova, influencer búlgara conhecida por ter os maiores lábios do mundo, passou por seis procedimentos estéticos em um único dia.

O que aconteceu

Ivanova explica que a decisão de passar pelos seis procedimentos faz parte de um "experimento". "Queria fazer seis procedimentos ao mesmo tempo, pois até agora sempre fazia em diferentes áreas do rosto em dias diferentes. Mas, desta vez, eu queria experimentar comigo mesma para ver como as injeções e a quantidade de preenchimento afetariam meu corpo", afirmou ela em entrevista ao Daily Star.

Após conquistar o título de maiores lábios do mundo, Andrea quer "tirar" o posto de Anastasia Pokreshchuk pelas "maiores maçãs do rosto do mundo". "É bastante extremo, porque nunca tomei tantas injeções em um só dia antes. Só tomei, no máximo, três no rosto ao mesmo tempo", conta.

A influencer precisou recorrer a outro médico, já que seu cirurgião habitual recusou a proposta. Andrea passou por uma modelagem, aumento e alongamento do queixo, modelagem da mandíbula e aumento dos lábios, além do realce nas maçãs do rosto, tudo de uma vez. Ela gastou R$ 5,3 mil no processo que ocorreu dia 21 de fevereiro.