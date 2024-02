Autor de 'Bom Dia, Verônica' conta detalhes da cena com pegação de galãs

"Bom Dia, Verônica" terminou com a exibição da temporada final, já disponível na Netflix, e chamou bastante a atenção do público com uma cena específica, envolvendo os galãs Rodrigo Santoro e Reynaldo Gianecchini.

Em entrevista a Splash, o autor Raphael Montes falou sobre o processo de criação da sequência.

O roteiro foi escrito em conjunto com Ilana Casoy e, inicialmente, existiam desavenças sobre como deveriam seguir. No entanto, depois de muita conversa, chegaram a conclusão que Matias e Jerônimo — Gianecchini e Santoro — poderiam protagonizar uma cena envolvendo beijo e morte.

Sou um autor e sou gay, e coloquei dois galãs se pegando. Tenho Rodrigo Santoro e Reynaldo Gianechini, eu quero um beijo. Mas não para fetichismo, porque não é um beijo amoroso, de tesão, queria um beijo de dor.

Raphael Montes

O autor acreditava já ter chegado ao seu auge durante a primeira temporada. "De todas as cenas da série até então, a que eu mais gostava e achava a mais potente e ousada, era a morte da Janete, na primeira temporada. Me incomodava a ideia que não havíamos encontrado algo que fosse acima."

Para ele, o momento entre Matias e Jerônimo precisava resumir sentimentos do passado. "Essa cena dos dois é muito bonita porque ela é muito conjunta, e desde o início, queríamos o Santoro para o personagem. Quando pensamos termos que fechar a história desses três vilões, precisávamos presentificar essa relação deles. Lembro que eu queria muito que fosse uma relação de tensão e tesão, e tinha que ter um beijo."

No entanto, Montes conta que, inicialmente, não havia a famigerada parte da língua entre eles. Durante e leitura do roteiro com o elenco, um dos atores — o autor acredita ter sido Gianecchini — sugeriu: "Poderia morder a língua, né?". Na hora, a ideia simplesmente passou, mas depois floresceu no imaginário de Raphael Montes.

Ela vai do gore ao gay muito rápido.

Raphael Montes

Para Ilana Casoy, há também uma metáfora por trás da cena violenta. "Matias morre pela boca, e ele é um cara que usou a oratória por toda a vida dele."

Casoy contou que a sequência teve referências a grandes filmes. "São títulos importantes, que trazem um frescor muito grande de criação dentro desse contexto: 'Beijo no Asfalto' e 'Hannibal'."

Como é a cena?

Reynaldo Gianecchini, o Matias de "Bom Dia, Verônica", confronta Jerônimo em sua fazenda. O personagem de Rodrigo Santoro é Doúm, chefe de uma rede de tráfico de mulheres e bebês — o grande vilão da série.

Os dois começam a trocar socos, mas Matias aperta o pênis de Jerônimo e os dois começam a se beijar. No entanto, Jerônimo morde e arranca a línguade Matias, antes de matá-lo. A sequência tem sangue e é gráfica.

'Bom Dia, Verônica' chega à terceira temporada com Santoro no elenco

Em entrevista a Splash, Santoro contou detalhes das gravações e revelou se tratar de uma das cenas mais fortes que já fez. "E essa força tem alguns aspectos: não apenas por ser impactante, mas porque ela é única e surpreendente."

O ator disse que o mérito da sequência também é de Gianecchini. "Posso dizer que tive um parceiro de cena incrível. Conheço o Giane há um tempo, mas nunca trabalhamos juntos. Foi muito legal a parceria, a troca que a gente teve, os ensaios."

A gente foi desenhando gradualmente da forma mais potente e mais verdadeira de fazer essa cena. Ela é assustadora.

Rodrigo Santoro, em entrevista a Splash

Splash apurou que a cena em questão foi gravada em diversos dias. Como se trata de uma sequência violenta e gráfica, a produção precisou fazer aos poucos, com atenção a cada detalhe. Uma fonte ligada à série contou que cada trecho levava bastante tempo, pois era preciso, por exemplo, fazer a maquiagem de Reynaldo Gianecchini à medida que ele ia levando os golpes de Jerônimo.