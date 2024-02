Bianca Bin posa de biquíni e chama atenção pela barriga sarada

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Bianca Bin, 33, posou de biquíni em frente ao espelho e chamou atenção pelo corpo sarado ao compartilhar o clique em uma rede social.

O que aconteceu

No story do Instagram, a atriz compartilhou um clique na manhã desta segunda-feira (26). Ela posou em frente ao espelho e usava um biquíni preto, vermelho e branco. A barriga sarada da atriz chamou atenção.

A atriz tem exibido em sua rede social atualmente cliques de biquíni. Nos registros, a atriz também mostra o resultado dos treinos e como tem cuidado do seu corpo.

Bianca Bin posa em frente ao espelho de biquíni Imagem: Reprodução/Instagram

Com a exposição, a atriz começou a receber críticas, mas rebateu uma delas após ser comparada com Bruna Marquezine, 28. Em um story do Instagram, a atriz compartilhou o print e rebateu a crítica. "Só cuida para não ficar muito magra como a Marquezine", escreveu o homem nos comentários. A atriz, então, respondeu:

"A autoestima dessa macharada cheia de palpites me comove... só que não", escreveu a atriz.

Ela também compartilhou mensagens de incentivo na sua rede social. "Me celebro diariamente pela força que tive para me trazer até aqui", escreveu ela. Em outro post, ela mostrou outro texto. "Ouvir a própria sensibilidade, porque energia nunca engana. Não desconfie de sua encantaria intuitiva. A gente sempre sabe", compartilhou ela também.