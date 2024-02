Wanessa fez ensaio sensual antes do BBB 24; fãs resgatam fotos

Wanessa Camargo fez um ensaio sensual em 2003 e as fotos foram resgatadas pelos fãs com a sua participação no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em apoio à cantora no programa, algumas páginas resgataram as fotos sensuais nas redes sociais. O ensaio foi feito em dezembro de 2003, para a revista Vip, pelo fotógrafo JR Duran.

Na época, Wanessa tinha reatado o relacionamento com Dado Dolabella. Os dois namoraram até 2004. Em 2022, o casal anunciou que estava junto novamente.

Na revista, aos 21 anos, a artista foi chamada de "menina má". Sensualizando de biquíni e botas pretas, a famosa declarou na revista: "Eu sei ser bem sensual. Me sinto naturalmente mais sexy na hora de fotografar".

BBB 24: Wanessa em ensaio à revista Vip Imagem: JR Duran/Divulgação

