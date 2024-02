BBB 24: Perfis de brothers se unem e pedem 'Fora Rodriguinho'; veja torcida

Emparedado ao lado de Lucas e Fernanda, Rodriguinho é o favorito para ser eliminado do BBB 24 (Globo) amanhã (27) se depender dos administradores de perfis dos confinados.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Declararam ser #ForaRodriguinho as equipes de Beatriz, quem indicou ele direto ao Paredão, Davi, Isabelle, Leidy Elin, Lucas "Buda", Raquele, Yasmin e até a já eliminada Deniziane.

Quem mais surpreendeu os internautas, no entanto, foram os perfis das aliadas Fernanda e Pitel, que declararam voto no cantor, apesar de ele conviver com as duas sisters.

Também emparedado, Lucas apenas ganhou a "torcida contra" da equipe de Rodriguinho. Já Fernanda não foi alvo de nenhum perfil dos atuais BBBs.

Não declararam torcida as equipes dos confinados Alane, Giovanna, Matteus, Michel, Wanessa e MC Bin Laden — esse último, que escapou do Paredão da semana na prova bate e volta.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 10º Paredão? Resultado parcial Total de 431510 votos 12,52% Fernanda 15,77% Lucas Henrique 71,70% Rodriguinho Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 431510 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash