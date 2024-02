BBB 24: 'Não quero que ele tenha medo de mim', diz Rodriguinho sobre Davi

Rodriguinho confessou na tarde de hoje (26) que não quer desmerecer sua participação no BBB 24 (Globo), que "não tem nada contra Davi" e que veio para o reality para "decepcionar seus inimigos".

O que aconteceu

Em conversa na área externa com Alane e Matteus, Rodriguinho avaliou sua passagem pelo BBB 24 até então.

Meu prêmio são essas lições, as coisas que aprendi aqui dentro? E eu falei pra minha mãe, pros meus amigos, que eu quero decepcionar meus inimigos e orgulhar meus amigos aqui Rodriguinho

O cantor disse que não quer sair do programa e perceber que decepcionou seus fãs. "[Não quero que pensem]: É esse Rodriguinho que gostei a vida inteira?", disse.

Rodriguinho ainda relembrou a vez em que gritou com Davi e disse que, naquele momento, viu o brother como "um menino".

"Não tenho nada contra ele", disse, acrescentando que Davi apenas errou com sua postura e discurso no reality. "Não quero que ele tenha medo de mim. Ele não tem maldade nenhuma, é um moleque do bem".

Ele também disse que é "prefeito mesmo" (em relação ao apelido de Pitel para ele) e gosta de conversar com todos os brothers. "Às vezes eu não sei o que eu vim fazer, mas o que não vim eu sei", disse. "

O cantor acrescentou que se sente mal ao dizer que não quer estar no BBB, e que sabe o que aconteceria se ganhasse R$ 3 milhões, porque já teve o mesmo valor em outros momentos de sua vida.

"Eu também tenho que medir minhas palavras quando eu falo que não quero estar aqui. Porque vocês querem muito estar aqui. Mas é o que eu falo, pra mim é outro... eu sei o que vai acontecer se eu pegar 3 milhões. Sabe o que tô dizendo? Já tive isso várias vezes na minha vida, e não.. e o que aconteceu cara?"

Rodriguinho X MC Bin Laden

Na conversa, Rodriguinho voltou a criticar algumas posturas de MC Bin Laden dentro do BBB 24 e disse que, apesar do brother ser seu amigo e gostar dele, "com certeza sairia se tivesse no Paredão".

O cantor ainda disse que Bin é "explosivo", mas "tem um coraçãozão" e vai querer conversar com Alane sobre a sister ter votado nele.

"Ele é uma ótima pessoa, adoro ele. Lá fora a gente vai ser amigo pra caralh*", disse.

O cantor acrescentou que já encontrou com o funkeiro diversas vezes antes do reality, mas nunca se aproximou porque ele é mais próximo do perfil de seu filho.

Segundo ele, o BBB foi uma oportunidade para uma amizade que não existiria sem o reality.

