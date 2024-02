BBB 24: MC Bin Laden diz que errou ao não 'fechar grupo' com Fernanda

No Raio-X de hoje (26), MC Bin Laden disse que irá "recalcular a rota" e lamentou não ter jogado junto com o Quarto Gnomo na formação de Paredão que eliminou Marcus.

Ganhei mais uma semaninha aqui, para mudar a rota do jogo. [...] Preciso rever muita coisa, acho que eu errei a ponto de, tipo, não ter votado no Marcus [Vinicius] e não ter fechado, ali, um grupo com a Fernanda e o pessoal. Mas, enfim, coisas do jogo MC Bin Laden

O cantor se refere, na fala do Raio-X, ao Paredão formado em 11 de fevereiro, disputado por Marcus, Davi e Isabelle.

Na ocasião, Marcus foi o segundo mais votado pela casa por uma combinação de votos do grupo Gnomo, que tentava salvar Fernanda — a primeira mais votada, mas que se salvou com a prova bate e volta.

Bin Laden foi o único a votar em Wanessa, que também participou e se salvou da prova. Por conta disso, foi visto como "traidor" do grupo.

