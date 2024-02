BBB 24: Davi dispara sobre Leidy: 'Muito fofoqueira'

Davi não gostou de saber que Leidy estava comentando conversas que teve com Bia antes da formação do décimo Paredão no BBB 24 (TV Globo) pela casa.

O que aconteceu

O brother conversou com Isabelle, que afirmou que Leidy sentiu que tinha influenciado na decisão de Bia de indicar Rodriguinho ao Paredão.

Davi: "Se tem uma coisa que eu odeio é fofoca. E a Leidy, a Leidy é muito fofoqueira. A Bia disse: 'Não, você não me influenciou em nada', ela sabe o que faz"

Isabelle: "Mas é o que ela acha, ela tá com esse sentimento"

Davi: "Ela acha isso e sai falando pra todo mundo?"

Isabelle "Ela tá mal, ela quer desabafar"

Davi: "E sai falando pra todo mundo? Pra depois todo mundo sair falando: 'Ah ela foi influenciada pelos outros pra fazer a votação'? Isso não existe, isso não pode se fazer, falar pra todo mundo. Isso tá errado"

Isabelle: "Mas ela só falou pra mim, bem mal mesmo"

Davi: "Pra você e pra outras pessoas. Aí depois tá a casa toda sabendo. A menina fez o jogo dela, e fez um jogão. Foi uma tacada de mestre isso aí"

