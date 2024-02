Beatriz acorda a casa duas vezes após insistência de aliados

Beatriz usou o despertador duas vezes seguidas no BBB 24 (Globo). Veja a reação da Líder e de seus aliados com a situação.

O que aconteceu

Por volta das 4h55, Beatriz disparou o despertador na central do Líder e acordou os brothers. A vendedora se surpreendeu com o poder e com a luz ficar acesa em todos os cômodos.

Alane alfinetou a rival e disse que a luz apagaria após questionamento da aliada: "Olha a cara da Fernanda! Sim, [a luz] apaga".

A bailarina e Davi insistiram para ela usar mais um crédito e despertar a casa novamente. "Foi muito rápido, será que a gente usa outro [crédito]? Ai, seria muito legal", reforçou Alane. "Vai, Bia, para perturbar", incentivou o baiano.

Beatriz concordou e acordou a casa pela segunda vez às 5h05. Alguns se cobriram e Raquele achou que poderia ser o Raio-X. Rodriguinho e Pitel se juntaram a Lucas Henrique, Wanessa e Yasmin, que estavam acordados na área externa.

