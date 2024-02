Bambam se diz 'rei do marketing' e procura novo embate, mesmo após derrota

Apesar de perder para Popó, 48, na luta no último sábado (24), Bambam, 46, celebrou o retorno financeiro e a repercussão que teve na mídia o embate.

O que aconteceu

O ex-BBB celebrou em seu Instagram que, mesmo sendo nocauteado em 36 segundos por Popó, conseguiu embolsar R$ 6 milhões na luta. A mídia entorno do evento também foi considerado vitória por Bambam, que se autointitulou "rei do marketing".

Com a popularização do evento, o influenciador também falou que está fechando novos contratos de publicidade. Ele explicou não fechar parcerias e só aceitar trabalhos ao analisar a empresa e em combos de grandes conteúdos.



Muito feliz com tudo que está acontecendo. Popó, parabéns, você é um tetracampeão. Eu vou pegar outros voos e você também, com certeza. Vamos pegar o pessoal lá fora, os gringos. Ou Dubai. Ou Alemanha. Ou Rússia. I'm ready, 100%. Muito feliz. Fechei com várias marcas, vai vir novidades aí.

Kleber Bambam

Bambam já está mirando lutas no exterior e para atrair seu público internacional, o influenciador publicou vídeos em inglês em busca de um competidor estrangeiro. "Eu estou procurando por uma nova luta em dezembro. Eu estou muito feliz. Obrigado pelo apoio."