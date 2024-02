Anya Taylor-Joy faz topless e chama a atenção com cintura finíssima

Anya Taylor-Joy, 27, posou de topless e chamou a atenção ao exibir a cintura finíssima nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz compartilhou uma foto de topless e mostrou a cinturinha fina com corset.

A produção era para o look do evento de lançamento de "Duna: Parte 2". Na legenda do Instagram, ela agradeceu a grife responsável pelo vestido.

Nos comentários, o clique recebeu elogios, mas também críticas de uma possível ostentação de magreza excessiva. "Estamos normalizando a fome agora?", perguntou uma fã. "Mulher, essa cinta deve estar doendo?", disse outra. "Linda! Mas isso não é desconfortável?", completou mais uma.