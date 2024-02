O de cima sobe e o de baixo desce: por onde anda cantora de As Meninas?

O grupo As Meninas, liderado pela cantora Carla Cristina, em Salvador, tornou-se conhecido em todo o Brasil em 1999. O primeiro álbum, com o nome do hit "Xibom Bombom", vendeu mais de 100 mil cópias na época, segundo a ABPD (Associação Brasileira dos Produtores de Disco) — hoje conhecida como Pro-Música Brasil.

Por onde anda Carla Cristina

Carla Cristina comanda o "Agrada Gregos", bloco que em 2024 passou pelo segundo ano consecutivo no circuito Dodô — o principal do Carnaval de Salvador. Ela lançou quatro álbuns ao longo de sua carreira solo e mantém agenda de shows ativa.

Carla exalta seu relacionamento com as ex-colegas de As Meninas. "Tenho vínculo, conexão, amizade. Mesmo que não nos vejamos sempre, temos nosso grupo no WhatsApp com as resenhas. Inclusive, Titi, percussionista, ainda toca na minha banda", disse cantora em papo com Splash.

Foi uma experiência inesquecível, de muita entrega, troca e aprendizado. Bastante cansativo também. Fazíamos até três shows por dia, ficávamos sem ver a família. Mas se tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo.

Carla Cristina

Cantora afirmou que ganhava apenas R$ 500 por show no grupo. "As integrantes da banda ganhavam bem menos, uns R$ 100, por aí. Isso me incomodava muito, as meninas estavam com a cara no projeto, na televisão e não tinham condições de comprar um carro para se locomover. Ficavam gastando dinheiro com transporte", disse em entrevista à jornalista Lisa Gomes em 2020.

'Analisando essa cadeia hereditária...'

Fãs ainda pedem para Carla cantar "Xibom Bombom" nas apresentações. "Acho difícil alguém não ter entendido (a crítica social) na época e, até mesmo, atualmente. É uma música que tem várias camadas, mas é muito simples."

A meu ver, a efetividade dela está exatamente aí: fala com todo mundo, embora toque mais as camadas menos favorecidas da sociedade. Por mais que o tempo passe, ela continua fazendo sentido.

Carla Cristina

Grupo As Meninas também era formado por Angélica Dias e Cybele Gadelha (backing vocals); Jujuba e Ratinha (saxofonistas); Titi e Dilmara Oliveira (percussionistas); e Fernanda Barbosa (guitarrista). Grupo se reuniu em 1997 para apresentações no Nordeste, mas gravou o primeiro disco apenas em 1999.

Carla Cristina deixou As Meninas em 2002. Grupo continuou até 2009 com diferentes formações, mas sem repetir o mesmo sucesso do fim dos anos 1990.

Recentemente, as integrantes se reencontraram para gravar uma apresentação no programa Hora do Faro (Record). Artistas da formação original voltaram a se apresentar juntas após 22 anos da saída de Carla Cristina, que participou da atração.