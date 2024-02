Andrea Beltrão reclama de paparazzi na praia: 'Negociar para ter paz'

Andrea Beltrão disse que sente saudades da liberdade de poder curtir idas à praia sem ser incomodada por paparazzi.

O que aconteceu

Ela confessou não aguentar mais virar notícia por coisas simples. "Alguns fotógrafos são até gente fina, procuram meu melhor ângulo ou esperam que eu coloque um short, mas quase sempre preciso negociar um clique para ter paz", afirmou em entrevista à Veja.

A artista também falou que gosta de interpretar mulheres de meia-idade na televisão aos 60 anos. "Quando me olho no espelho hoje em dia, me acho muito mais bonita do que antes".

Andrea Beltrão foi escalada para próxima novela das seis da TV Globo, "No Rancho Fundo".