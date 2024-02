Da massagem à submissão: 7 maneiras eróticas de usar os pés durante o sexo

Fontes de muitas terminações nervosas, os pés podem gerar sensações de prazer com toques e carícias simples. A seguir, veja algumas ideias para brincar com eles e tornar a relação muito mais quente.

1 - Massagem com segundas intenções

Que tal preparar um escalda-pés para o par? Coloque água quentinha em uma bacia apropriada, algumas gotas de um óleo essencial perfumado e peça que a pessoa, vestindo um roupão, sente-se e relaxe confortavelmente em uma cadeira. Pronto: lave e massageie os pés dela, fazendo movimentos suaves e carinhosos... Aos poucos, acione o modo erótico do ritual ao subir com as mãos cheias de óleo pelas pernas do par, arranhando levemente, até chegar você sabe bem onde.

2 - "Esquenta" do sexo oral

Beijar, mordiscar, lamber e sugar não só a planta dos pés como cada um dos dedinhos é uma receita infalível. Como os pés são riquíssimos em terminações nervosas, arrepios de prazer vão percorrer o corpo todo da pessoa felizarda que receber essas carícias, ainda mais se imitarem os movimentos do sexo oral. Para quem tem receio de sabores ou odores desagradáveis, existem óleos comestíveis dos mais diversos gostos nos sex shops que podem dar aquela "disfarçadinha". Calda de chocolate e leite condensado também funcionam muito bem.

3 - Exploração de zonas erógenas

Outra boa ideia é usar os dedos dos pés - o dedão, em especial - para estimular o clitóris, provocar o pênis ou até mesmo atiçar na região anal. É uma brincadeira que permite que um excite o outro, inclusive! Mais uma vez, o óleo ou um lubrificante são essenciais para deslizar com mais facilidade e evitar que as unhas arranhem. E, atenção: se os dedinhos entrarem em contato com o ânus, é bom limpá-los antes e lubrificá-los de novo para ativar o clitóris. Essas áreas têm pH diferentes e pode haver migração de bactérias, causando doenças.

4 - Masturbação, por que não?

Basta besuntar os dois pés com óleo de massagem e usá-los para "agarrar" o pênis, fazendo movimentos de vaivém, ou atiçando de leve (bem de leve!) os testículos. Vale a mesma estratégia para excitar os seios da parceira - com delicadeza, por favor.

5 - Objetos de fetiche

Desfilar completamente nua na frente do par, usando apenas um belo salto alto, é tiro certo para ativar o tesão masculino. Melhor ainda se a mulher mantiver os sapatos durante a transa. Meias pretas transparentes também são uma boa pedida. Para as moças adeptas de um apelo fetichista durante o sexo, botas ou coturnos podem dar o apelo necessário para uma pegada mais dominadora.

6 - Submissão intensa

Quem disse que é preciso deixar os pés livres, leves e soltos durante toda a transa para apimentar a relação? Mantê-los amarrados ou contidos pode proporcionar uma sensação de vulnerabilidade muito bem-vinda para quem curte uma pitada de submissão no sexo.

7 - Tá quente, tá frio

Outra alternativa é alternar diferentes temperaturas na hora de seduzir os pés do par. Você pode usar desde sorvete de creme até velas beijáveis de massagem e óleos do tipo ice/hot. Compartilhe as sensações pegando os pés da pessoa e passando pelo seu corpo.

Fontes: F*F*, fetichista de pés; Fernanda Pauliv, consultora e palestrante de sensualidade, de Curitiba, e Tatiana Presser, psicóloga, sexóloga e autora do livro "Vem Transar Comigo" (Ed. Rocco)

*Com matéria publicada em 04/10/2017