Capa de revista, flagra, Faustão: como foi o namoro de Yasmin e Hondjakoff

Yasmin Brunet citou o namoro com o ator Sérgio Hondjakoff, na quarta-feira (21), durante conversa no BBB 24 (Globo). Desde então o assunto foi tema de inúmeras publicações nas redes sociais.

Mas, afinal, como foi o relacionamento?

Namoro aconteceu em 2003, quando os dois ainda eram adolescentes. À época, Hondjakoff vivia o auge da carreira com o personagem Cabeção, em "Malhação" — produção voltada ao público jovem e que deixou a grade de programação da Globo em 2020.

Yasmin Brunet e Sergio Hondjakoff estamparam capas de revista Imagem: Reprodução/Revista Tititi

Relacionamento foi revelado ao grande público durante participação de Yasmin e Hondjakoff no palco do Domingão do Faustão (Globo). Eles haviam sido flagrados juntos durante um show da banda Charlie Brown Jr.

Casal estampou capas de revistas. A Tititi, por exemplo, abordou a relação em pelo menos duas capas: "O beijo ardente de Yasmin Brunet e Sérgio Hondjakoff" e "Yasmin Brunet e Sérgio Hondjakoff: clima de romance no ar".

Relação durou pouco tempo. "Era o galã da TV na época. Ela estudava na escola Americana (na zona sul do Rio de Janeiro), ele vinha vê-la em casa e trazia um buquê de flores. Aquilo para mim era de uma delicadeza enorme. Um rapaz maravilhoso", completou Luiza Brunet, mãe da participante do BBB, em entrevista ao jornal O Globo.

O que aconteceu

Yasmin Brunet é uma das participantes do BBB 24 Imagem: Reprodução/Globoplay

Yasmin, Wanessa e Rodriguinho conversavam quando a produção do BBB colocou uma música do rapper Eminem. A modelo, então, mostrou habilidade com as letras de música e cantou um trecho da canção "Without Me".

Em seguida, ela disse que já "teve um crush" em Eminem quando era mais nova e chegou a namorar o ator Sérgio Hondjakoff por causa do cantor. "Ele foi meu primeiro crush americano. Eu só namorei um menino porque achei que parecia ele. O Cabeção da 'Malhação', sabe quem é? Lembra dele?", disse, em tom de brincadeira. Ela também acrescentou: "Ele era um fofo. Não foi só por causa disso [que namoramos] ".

Após ser citado por Yasmin, Hondjakoff se declarou para a modelo. "Que honra ser citado pela Yayazytcha no BBB 24, e o Rodriguinho lembrou do meu sobrenome certinho. Obrigado pelo 'fofo'. Você, além de linda, foi muita fofa comigo, e aquele seu impulso de querer me ter como seu crush Eminem 'made in Brazil' também despertou em mim um platonismo de admiração que alimento até hoje com louvor".