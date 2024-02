Xande de Pilares explica por que ignorou Bia em show no BBB 24

Xande de Pilares, 54, se manifestou após ignorar Beatriz durante seu show no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

O cantor disse que obedeceu regras do programa ao evitar contato com Bia. Em story publicado no Instagram, ele se manifestou: "A noite de ontem foi muito maravilhosa. Tive a oportunidade de conhecer os participantes da casa, palco maravilhoso. Mas só queria dar uma dica pra vocês: não deem importância para comentários de redes sociais. É igual a época do jornal: a notícia de um dia embrulha o peixe de outro. Tinha uma regra para ser seguida, foi seguida".

Ele prometeu abraçar a sister fora do programa. "Quando a Bia sair, vou dar um abraço nela da maneira que eu acho que ela tem que receber. E redes sociais é assim: quem gosta de você, fala bem. Quem não gosta, fala mal. Quem gosta do que você faz, fala bem. Quem não gosta, fala mal".

Por fim, ele reforçou: "Não dê importância para comentários de redes sociais, senão você vai parar de viver - e você não pode parar de viver. Por isso que é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Se Jesus não agradou todo mundo, quem sou eu pra tentar?".

