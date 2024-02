Quanto tempo antes da viagem a passagem aérea fica mais barata?

Praticamente todo mundo sabe que as passagens aéreas são bem caras às vésperas de uma viagem. Mas qual o momento perfeito para pagar mais barato ao comprar um voo?

A compra do bilhete tende a ser mais econômica no período entre 74 e 21 dias antes da data de embarque, aponta o Estudo Anual de Taxas Aéreas do CheapAir.com, buscador norte-americano de voos, estadias e aluguéis de carros.

O levantamento analisou o preço de mais de 917 milhões de passagens emitidas nos EUA em 2023. Apesar de não levar em consideração os custos de passagens em outros países, a pesquisa pode servir de termômetro para quem busca viajar para o país, ou até comprar passagens para outros lugares —especialmente no Hemisfério Norte, já que as flutuações devido ao calendário (estações do ano e feriados) pode ser bastante similar.

Viajar para os EUA em junho fica mais caro; para o Brasil, os preços costumam ser mais salgados em julho ou dezembro Imagem: Pyrosky/Getty Images

Além de ficar de olho no preço das passagens entre 74 e 21 dias antes da viagem, há outras pontos que podem fazer com que você economize. Confira:

O melhor dia da semana para viajar

Comprar um bilhete para embarcar na quarta-feira (geralmente o dia mais barato da semana) é significativamente mais econômico do que para o sábado, por exemplo.

A terça ainda é uma boa segunda opção, já que a regra geral é de que voar no meio da semana custa menos do que nos finais de semana, quando a demanda por assentos é maior.

Sextas e domingos são os dias mais caros, como mostra o gráfico abaixo (em inglês), da CheapAir.com.

Os dias da semana mais baratos para viajar em 2024, segundo o estudo do CheapAir.com Imagem: Divulgação

A época do ano afeta o preço

Viajar de avião pelos EUA em janeiro e fevereiro, meses de inverno, é muito mais econômico do que em junho e julho, na alta temporada de verão. Novembro também é um mês de preços salgados, devido ao Dia de Ação de Graças, feriado importante para os americanos.

A regra geral, por lá, é a seguinte: inverno é sempre mais barato, seguido por primavera, verão e outono —que tem médias altas de custos.

O CheapAir.com recomenda comprar sua passagem para o inverno com 42 dias de antecedência (quando está mais barata), na primavera com 44 dias de antecedência, no verão com 35 dias e, no outono, 55 dias antes.

o preço de uma passagem muda cerca de 49 vezes antes da decolagem. Imagem: Sinenkiy/Getty Images/iStockphoto

E se eu não comprar na 'janela de ouro'?

Em média, foi considerada a melhor data para a compra do bilhete o 42º dia anterior à viagem, para quem quer voar dentro dos EUA. Mas o relatório do CheapAir.com alerta que o preço de uma passagem muda cerca de 49 vezes antes da decolagem.

Por isso, dependendo do seu ponto de partida e do seu destino, além de outros confortos que você queira adquirir para o percurso — como um assento na classe executiva —, o cenário muda bastante. Veja:

- Primeiro a comprar um bilhete no voo (paga 36% mais caro)

Quando compra? 315 a 206 dias antes da viagem (isto é, com antecedência de 10 a sete meses e meio)

Prós e contras: Os apressadinhos garantem mais opções de assentos no avião, maior flexibilidade em encontrar o horário de voo preferido, mas gastam cerca de 36% mais do que quem espera para comprar na "janela de ouro".

- Nem tão cedo, nem tão tarde (paga 14% a mais)

Quando compra? De 205 a 75 dias antes da viagem (antecedência de sete meses e meio a dois meses e meio)

Prós e contras: Quem compra nesse período de "paz de espírito" encontra bastante opção para customizar a viagem e um preço bem menor do que os mais ansiosos. A tarifa nesse período custa apenas cerca de 14% mais do que na "janela de ouro".

- Janela de ouro (paga o melhor preço)

Quando compra? De 74 a 21 dias antes da viagem (cerca de dois meses e meio a três semanas antes da viagem)

Prós e contras: A "janela" pode variar de ano a ano. Em 2023, o período acima foi o momento no qual as passagens estavam mais baratas no EUA, segundo o CheapAir.com.

- Abusando da sorte (paga 8% mais caro)

Quando compra? De 20 a 14 dias antes da viagem (antecedência de três a duas semanas)

Prós e contras: As aéreas começam a aumentar o preço mais agressivamente neste período —e quanto mais você se aproxima da data da viagem. Em média, o gasto é de 8% a mais do que na "janela de ouro".

- Brincando com fogo (paga 26% mais caro)

Quando compra? De 13 a 7 dias antes da viagem (antecedência de duas a uma semana)

Prós e contras: Assim como no período anterior, você até pode achar uma pechincha nestes dias que antecedem o embarque, mas o risco é grande. Comprar tão perto da viagem pode custar, em média, 26% mais do que na "janela de ouro".

O 'último' a comprar (paga 59% mais caro)

Quando compra? De 6 dias antes ao dia da viagem (antecedência de menos de uma semana)

Prós e contras: Se você tem que comprar um voo assim tão perto do embarque, provavelmente vai pagar cerca de 59% mais do que no melhor período.