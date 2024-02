Nego do Borel contesta resultado de luta após perder para MC Gui

Na manhã de hoje, Nego do Borel se pronunciou após a sua derrota no Fight Music Show 4, contra MC Gui.

O que aconteceu

Ele afirmou que foi jogado para fora do ring, levou um golpe na nuca e que o juiz não fez nada: "Não abriu contagem. Que loucura! Engraçado que ali no ring também do FMS era só as pessoas que pagavam mesa pra estar ali".

O artista reclamou sobre sua torcida estar espalhada pelo local: "A torcida do MC Gui tinha mais de 200 cabeças gritando atrapalhando ali na beira do ring e a nossa torcida estava toda espalhada, 'mó' esculacho".

Apesar da derrota, ele parabenizou MC Gui e gradeceu a todos que estavam torcendo por ele.