Maju alfineta Bambam após derrota para Popó: 'Como lutador não tem futuro'

Maju Coutinho alfinetou Kleber Bambam após o ex-brother afirmar que pretende continuar no boxe, mesmo com a derrota sofrida para Acelino Popó Freitas, na madrugada deste domingo (25).

O que aconteceu

Apresentadora disse que Bambam "não tem futuro como lutador". Declaração foi feita após o "Fantástico" exibir reportagem sobre a luta entre o ex-bbb e o tetracampeão mundial no boxe, em que Kleber ressaltou que sua derrota em 36 segundos não fará com quem ele desista da carreira como lutador.

"Bambam disse 'a obrigação [de vencer] é toda dele [Popó]'. Verdade, mas, ô, melhor lembrar de você, Bambam, lá no primeiro Big Brother Brasil, porque como lutador de boxe não tem futuro não... Mas valeu mesmo assim", declarou Maju.

Bambam foi nocauteado por Acelino Popó nesta madrugada. Os dois participaram do Fight Music Show 4, em São Paulo. Eles costumavam ser amigos, mas romperam em 2022 em meio a trocas de farpas.

Após a luta, o ex-bbb agradeceu o apoio dos fãs e disse estar bem. "Tudo certo, pessoal. Muito feliz com tudo o que aconteceu, é isso. Agora é bola para frente e amanhã tem vídeo novo".

Em outro vídeo, ele prometeu uma nova luta. "Tem novidades internacionais. O foguete vai buscar gente lá fora. Mas dessa vez vai ser uma dupla. Eu e mais um brasileiro vamos buscar dois lá fora. E vocês vão estar com a gente. Já já vem esta novidade", e continuou: "O mundo todo vai parar para ver essa luta".