Luísa Sonza exibe marquinha com biquíni fio-dental e ganha elogios dos fãs

Luísa Sonza impressionou os fãs com um vídeo de biquíni fio-dental postado nos stories.

No vídeo, Luísa exibe a marquinha de bronze. Com um conjunto preto, ela mostra a marquinha no quadril e no bumbum.

Ela também postou um vídeo dançando sua nova música. A cantora dançou a coreografia de "recadin no espelho", sua música com MC Kevin o Chris.

Nos comentários, os fãs se derreteram por Luísa. "Se você me traísse, eu quem pediria desculpa", brincou um seguidor.

Os seguidores brincaram com o ex de Luísa. "Fico pensando onde chico está chorando nesse momento", escreveu um fã.