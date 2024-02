Davi confessa desconfiança em Isabelle no BBB 24: 'Jogando dos dois lados'

Durante a festa do BBB 24 (Globo), que aconteceu na manhã deste domingo (25), Davi desabafou com Matteus sobre sua relação com Isabelle dentro do programa.

O que aconteceu

Davi citou a aproximação que Isabelle teve com Giovanna e Michel com Isabelle. Ele disse que, quando tentou se aproximar do grupo, a nutricionista vetou sua participação no papo.

"Eu sou amigo dela [Isabelle], não posso saber?", perguntou Davi. Ele disse que nem tudo quer saber, mas das coisas "sérias" sim. Mas, tipo assim, três pessoas conversando e tem homem na conversa não é assunto de mulher, tá ligado? Aí eu fico pensando nessa parada.

Ele continuou se perguntando sobre a aproximação da sister com o grupo. "O que que aí é segredo? O que será que está por trás disso? Será que ela espera uma coisa de lá e também de mim? Está jogando dos dois lados assim mais escondida?"

Matteus respondeu Davi dizendo que enxerga como positiva a aproximação de Isabelle do grupo. "É que eu acho que para ela seria até mais interessante ter contato nos dois, porque o risco é maior depois, agora não". Ele explica que Isabelle era opção de voto deles, mas agora não é mais.

