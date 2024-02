BBB 24: Buda diz que Davi confundiu seu cabelo com peruca do Monstro

Lucas Henrique (Buda) disse que Davi achou que seu cabelo fizesse parte da fantasia do Castigo do Monstro no BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Lucas conversava com MC Bin Laden e Rodriguinho na academia, quando mostrou o cabelo desgrenhado devido ao chapéu da fantasia. Ele contou que Davi chegou a acreditar que fosse uma peruca.

Lucas: "Eu não tirei ontem esse bagulho [chapéu] aqui? Aí o Davi falou 'ué, eles mandaram peruca também?'. Meteu essa, velho".

MC Bin Laden: "Como assim? Ele tá chapando de falar um bagulho desse? Não é nem engraçado".

Lucas: "Eu nem respondi porque a Fernanda respondeu. Ela falou: 'Cê tá viajando, velho'. E eu: 'Não, é meu cabelo mesmo.' E ele: 'Ai, desculpa, desculpa'".

MC Bin Laden: "Mano, é um bagulho que não é nem engraçado, vamos ser sinceros".

Rodriguinho: "Que moleque maluco, ele fala umas coisas muito sem noção".

MC Bin Laden: "Se a gente fica dando risada desses bagulhos, daqui a pouco vira normal uma situação dessas. Isso não se fala, é maldade".

Rodriguinho: "Você acha que ele falou na maldade?".

Lucas: "Não, não. Ele foi ingênuo, não foi uma parada para zoar na maldade. Ele perguntou de verdade".

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Beatriz vai indicar ao Paredão no domingo? Resultado parcial Total de 8325 votos 3,98% Michel 57,43% Rodriguinho 32,48% Fernanda 6,11% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 8325 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash