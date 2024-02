BBB 24: MC Bin Laden desabafa sobre Giovanna, e Rodriguinho critica sister

MC Bin Laden desabafou sobre o fim de seu relacionamento com Giovanna no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Na área externa, o MC conversou com Rodriguinho e Lucas Henrique (Buda). O pagodeiro lembrou quando Giovanna comemorou após Michel vencer a Prova do Anjo, enquanto Bin estava visivelmente abalado por ficar em segundo lugar.

Rodriguinho: "Não dá pra você ficar com ela do jeito que está. Cê é louco? Ela [no final da Prova do Anjo] festejando pra caralh* e você todo f*dido. Você ainda falou 'a Giovanna tá em risco, se eu ganhar, vou dar o bagulho [Anjo] para ela'. Ela não pensou isso um minuto. Você tá muito mais em risco. Ela estava querendo que o amigo dela [Michel] ganhasse pra ela. Você estava sentado do lado, put*, sozinho, e ela ali pulando com o amigo dela atrás de você, cara".

MC Bin Laden: "Sendo bem sincero, eu não sinto que a gente vai levar isso que a gente tem lá pra fora. E aí você faz a pessoa perder tempo com você, e eu, automaticamente, perco tempo com a pessoa. (...) Vamos ficar nesse caô, não vai levar a nada. No resumo, ainda tenho um sentimento por uma pessoa lá fora".

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Beatriz vai indicar ao Paredão no domingo? Enquete encerrada Total de 9560 votos 59,04% Rodriguinho 31,31% Fernanda 5,93% Giovanna 3,72% Michel Votar de novo Total de 9560 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

