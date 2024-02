Após término, Jojo Todynho curte baile com amigos no RJ: 'Foi maravilhoso'

Jojo Todynho, 27, se divertiu com amigos na madrugada deste domingo (25) no baile charme do Viaduto de Madureira após anunciar o término do namoro com Renato Santiago.

O que aconteceu

Jojo registrou em suas redes sociais a noitada com amigos. Em vídeos publicados nos Stories, a funkeira aparece cantando e dançando no tradicional baile charme do Viaduto de Madureira, no Rio de Janeiro.

A artista passou a madrugada na curtição. Em dos vídeos, Jojo revela que chegou em casa às 5h57 da manhã.

A energia surpreendeu até mesmo a funkeira. "Jordana, há quanto tempo eu não curto um baile charme. E eu sou charmeira", explanou Jojo.

"Hoje eu me senti Jordana, aquela que pegava van com 20 reais para entrar no viaduto porque depois da meia-noite é pago. Para dançar a noite toda e encontrar os meus amigos como eu fiz hoje."

Jojo Todynho

Jojo revelou o término com Santiago na última sexta (23). "Acho que vocês já sabem que eu estou em outra fase da minha vida. Eu e Renato não estamos mais juntos, mas continuamos superamigos, até porque a gente tem uma amizade de mais de 10 anos e não vai terminar por causa de relacionamento."

A cantora e Renato estavam juntos desde maio de 2023. A primeira aparição pública do ex-casal foi em junho, no Dia dos Namorados.