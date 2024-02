Sisters ouvem pedido de Rodriguinho: 'Vou pedir pro público me eliminar'

A líder Beatriz ouviu um pedido de Rodriguinho caso seja indicado ao próximo Paredão no BBB 24 (TV Globo). Ele pediu para ser eliminado, e Bia acha que o brother não sairá do reality.

O que aconteceu

No Quarto do Líder, Beatriz usou um de seus créditos para ouvir a conversa do quarto Gnomo, e ouviu um comentário de Rodriguinho. Alane e Leidy também comentaram a fala do brother.

Rodriguinho: "Se eu for pro Paredão amanhã, vou pedir pro público me eliminar"

Após os comentários, Bia, Alane e Leidy conversaram sobre esta fala.

Alane: "O Rodriguinho tem medo. Ele não quer sair por baixo, eu acho. Então, se ele for sair, ele prefere dizer que ele pediu pra sair do que sair por votarem nele"

Leidy: "Ele quer fazer tipo: 'Eu saí porque eu pedi'"

Beatriz:: "Mas não adianta, gente. Se o publico lá fora gostar dele, não vão tirar ele. Ele vai ficar. Se o público gostar dele, quanto mais ele pedir pra sair, mais ele consegue apoio e fica"

Leidy: "Depende de com quem for"

Beatriz: "A não ser que o publico odeie ele. Mas não acho que ninguém odeia ele. Ele é uma pessoa que tem um coração bom, ele é sincero. Acho que, pelo contrário. Tem muita chance do público gostar muito dele"

