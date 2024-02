Scooby rebate críticas após Piovani anunciar que filho vai morar com ele

Pedro Scooby, 35, bateu boca com usuários do Instagram que o criticaram após Luana Piovani, 47, anunciar que o filho mais velho vai morar com o pai.

O que aconteceu

Scooby rebateu comentários num perfil de fofocas no Instagram. Uma usuária da rede social apoiou Luana dizendo que "ficar com o pai liberal de final de semana ou férias é maravilhoso, mas a realidade é no dia a dia", ao que o surfista respondeu: "Não se esqueça que eles já moraram comigo. E para de julgar a vida dos outros sem saber!"

Imagem: Reprodução/Instagram

Ele também brigou com uma usuária que chamava seu filho de "ingrato". "Ingrata é você que está aqui julgando a vida dos outros sem saber! O dia que ele quiser ele vai voltar para a casa da mãe, porque graças a Deus ele tem pai e mãe e ambos amam muito ele!"

Imagem: Reprodução/Instagram

Luana Piovani anunciou em podcast que o filho mais velho voltaria para o Brasil. "Ele está com 12 anos e está muito querendo viver uma experiência que o pai quer muito que ele viva. Cabe a mim dar a chance para que eles vivam. Ele está indo para a casa do pai dele. Tem teto, comida, escola, irmão, amor e não estou fazendo nada de errado. Talvez a felicidade dele esteja na casa do pai", disse a atriz.