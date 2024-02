Oppenheimer domina SAG Awards e crava favoritismo ao Oscar; veja vencedores

O Screen Actor Guild (SAG), ou Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, premiou, neste sábado (24), as principais performances do cinema e da televisão em 2023.

O que aconteceu

"Oppenheimer" venceu as principais categorias do SAG Awards 2024 e confirmou favoritismo ao Oscar 2024. O longa dirigido por Christopher Nolan e estrelado por Cillian Murphy venceu com melhor elenco em filme, melhor ator e melhor ator coadjuvante.

Uma das surpresas da noite foi a vitória de Lily Gladstone ("Assassino da Lua das Flores") na categoria melhor atriz em filme. Gladstone desbancou Emma Stone, apontada como favorita — as duas são as mais cotadas nesta categoria no Oscar 2024.

Em TV, o destaque foi a série "O Urso" que levou estatuetas em elenco de melhor série de comédia e melhor ator e atriz em série de comédia. A trama da HBO, "Sucession", venceu com melhor elenco em série de drama.

O SAG Awards tem o maior número de votantes no circuito de premiações e é considerado um dos principais termômetros para o Oscar.

Veja os vencedores das principais categorias:

Melhor elenco em filme

American Fiction

Barbie

A Cor Púrpura

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Melhor atriz em filme

Annette Bening - Nyad

Lily Gladstone - Assassinos da Lua das Flores

Carey Mulligan - Maestro

Margot Robbie - Barbie

Emma Stone - Pobres Criaturas

Melhor ator em filme

Bradley Cooper - Maestro

Jeffrey Wright - American Fiction

Colman Domingo - Rustin

Cillian Murphy - Oppenheimer

Paul Giamatti - Os Rejeitados

Melhor ator coadjuvante em filme

Sterling K. Brown - American Fiction

Willem Dafoe - Pobres Criaturas

Robert De Niro - Assassinos da Lua das Flores

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Melhor atriz coadjuvante em filme

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - A Cor Púrpura

Penélepe Cruz - Ferrari

Jodie Foster - Nyad

Da'Vine Joy Randolph - Os Rejeitados

Melhor elenco em série de drama

The Crown

A Idade Dourada

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Melhor atriz em série de drama

Jennifer Aniston - The Morning Show

Elizabeth Debicki - The Crown

Keri Russell - A Diplomata

Sarah Snook - Succession

Bella Ramsey - The Last of Us

Melhor ator em série de drama

Brian Cox - Succession

Billy Crudup - The Morning Show

Kieran Culkin - Succession

Matthew Macfadyen - Succession

Pedro Pascal - The Last of Us

Melhor elenco em série de comédia

Abbott Elementary

Barry

O Urso

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Melhor ator em série de comédia

Brett Goldstein - Ted Lasso

Bill Hader - Barry

Ebon Moss-Bachrach - O Urso

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Jeremy Allen White - O Urso

Melhor atriz em minissérie

Uzo Aduba - Império da Dor

Katherine Hahn - As Pequenas Coisas da Vida

Brie Larson - Uma Questão de Química

Belle Powley - A Small Light

Ali Wong - Treta

Melhor atriz em série de comédia

Alex Borstein - The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Quionta Brunson - Abbott Elementary

Ayo Edebiri - O Urso

Hannah Waddingham - Ted Lasso

Melhor ator em minissérie

Matt Bomer - Companheiros de Viagem

Jon Hamm - Fargo

David Oyelowo - Lawmen: Bass Reeves

Tony Shalhoub - Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie

Steven Yeun - Treta