Ex-Disney, aluna prodígio: como Bridgit Mendler fez mudança radical de vida

Longe dos holofotes há cinco anos, Bridgit Mendler voltou para as manchetes ao revelar as muitas reviravoltas de sua vida. Ex-estrela da Disney, ela agora é CEO de uma startup espacial, e de quebra contou que adotou secretamente um filho de quatro anos.

Nasce uma estrela

Bridgit começou sua carreira artística aos 12 anos, mas só foi ganhar notoriedade mundialmente quando protagonizou "Boa Sorte, Charlie", do Disney Channel. Mendler despontou ali como uma das grandes promessas do canal que lançou Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato.

Com o fim do programa, em 2014, a atriz passou a fazer papéis menores em outras produções, como "Os Muppets", "Nashville" e "O Pai do Ano". Nesse meio tempo, ela deu outro passo muito comum para as "herdeiras" do legado Disney Channel: começar a cantar.

Bridgit Mendler participou de todas as temporadas de "Boa Sorte, Charlie" e ainda gravou um filme da franquia Imagem: Divulgação/Disney Channel

Assim como as colegas de 'firma', Mendler investiu na música pop e até teve bom desempenho. "Hurricane" e "Ready or Not" acumulam mais de 412 milhões de visualizações somente no YouTube. O último trabalho artístico aconteceu em 2019, quando estrelou a série "Feliz Natal e Tal", da Netflix.

Aluna nota 10!

Mesmo com a carreira musical promissora, Bridgit Mendler tinha planos mais ambiciosos e, em 2016, se formou em antropologia na USC (University Of Southern California). No ano seguinte, ela foi anunciada como bolsista no programa de Mídias do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), uma das faculdades mais renomadas no mundo inteiro.

Em 2018, ela continuou a carreira acadêmica no programa de pós-graduação também no MIT. Daí em diante, tem sido uma sequência de conquistas importantes na vida da artista. Ela se tornou mestre e já está buscando o título de doutora em filosofia.

Ex-atriz do Disney Channel compartilha no LinkedIn uma série de conquistas da sua carreira acadêmica Imagem: Reprodução/LinkedIn

Para finalizar, Mendler está na universidade de Harvard fazendo um doutorado em direito. Em 2022 e 2023, ela foi vice-presidente da Harvard Space Law Society, que estuda a relação entre o direito e questões espaciais.

De olho no espaço

O último projeto da trajetória de Bridgit Mendler tem relação direta com sua nova conquista. Em seu perfil no X, antigo Twitter, ela anunciou que se tornou CEO da Northwood Space, empresa espacial de satélites da Califórnia. A atriz é cofundadora do empreendimento, que possui um investimento de R$ 31,2 milhões.

Expect the unexpected!



So excited to announce our $6.3M seed led by @foundersfund and @a16z with participation from @CapitalAlso, @LongJourneyVC , @BoxGroup, @humbavc



At @NorthwoodSpace we have our sights on building a data highway between earth and space. We are designing? https://t.co/JwtEuTOTJI -- Bridgit Mendler (@bridgitmendler) February 19, 2024

Nosso objetivo é construir uma rodovia de dados entre a Terra e o espaço. Estamos projetando infraestruturas terrestres compartilhadas a partir dos primeiros princípios para expandir o acesso ao espaço. Temos muito trabalho pela frente, mas essa é a parte divertida, Bridgit Mendler.

Mais nova mamãe do pedaço

Longe das redes sociais desde 2022, a atriz aproveitou que reapareceu para dar notícias profissionais e surpreendeu os fãs sobre sua vida pessoal: ela virou mamãe! Casada com o engenheiro mecânico Griffin Cleverly há quase cinco anos, Bridgit adotou uma criança, atualmente com quatro anos.

The other news I wanted to share is I'm a mama to a sweet 4yo boy. Started fostering in 2021 adopted near Christmas of 2022. I'm so lucky -- being a parent is the biggest gift and most defining experience there is



that's my news for now folks pic.twitter.com/o8gU4gtHso -- Bridgit Mendler (@bridgitmendler) February 20, 2024

A ex-atriz da Disney contou que começou o processo de adoção em 2021 e que conseguiu realizar perto do Natal de 2022. "Tenho muita sorte - ser mãe é o maior presente e a experiência mais definidora que existe", escreveu em seu perfil.