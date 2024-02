Nicole Kdman diz que se sentiu solitária ao vencer Oscar: 'Não tinha amor'

Nicole Kidman, 56, disse que se sentiu solitária após vencer o Oscar, em 2003, mas não ter um amor para celebrar ao seu lado.

O que aconteceu

Kidman explicou que sentiu vazio interno e a necessidade de uma "nova vida". "[Pensei:] eu preciso de uma nova vida. Estou sentada aqui e não tenho ninguém comigo para pular na cama'. Há momentos na vida em que você quer pular na cama para celebrar uma conquista. [Naquele dia] eu queria pedir hambúrguer e batata frita para comemorar essa conquista [o Oscar] com um grande amor, mas eu não tinha um". As declarações foram em entrevista ao The Jess Cagle Show.

Apesar da solidão sentida naquele momento, a atriz ressaltou que serviu de crescimento pessoal. "Agora, 20 anos depois, posso olhar para trás e pensar que carreguei aquele prêmio sozinha e agradecer por isso".

Nicole Kidman está casada desde 2006 com o cantor Keith Urban. Ela tem dois filhos, Isabella Jane e Connor, de um relacionamento anterior com Tom Cruise — eles ficaram juntos de 1990 a 2001.

Kidman venceu o Oscar de melhor atriz em 2003 pelo filme "As Horas". No total, ela já recebeu cinco indicações ao Oscar — a última indicação foi em 2022 por sua atuação em "Apresentando os Ricardos".