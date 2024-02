Mulher Melão explica como mantém corpo e afirma: 'Gosto de ser admirada'

Renata Frisson, a Mulher Melão, revelou como faz para manter a rotina fitness.

Modelo explicou o que faz para se manter em forma. "É muito sacrifício porque tenho que abrir mão de todas as guloseimas. Como muito ovo — e já estou até meio enjoada de tanto ovo. É uma rotina de muito, muito, muito foco e disciplina", disse em entrevista para a revista Quem.

O sacrifício vale a pena porque ela gosta de ser admirada. "É sacrificante, mas tenho prazer me cuidar. Gosto de me sentir bonita, gosto de ser admirada, gosto que os homens e mulheres me olhem e me elogiem. Fico muito realizada com isso, isso só me motiva."

Não retoca as fotos antes de postar. "Trabalho com nudez e gosto de vender a verdade, não a mentira."

Aos 37 anos, sente que está melhor que aos 27. "Minha mãe tem a cintura mais fina que a minha e quase 70 anos. E o tempo foi bem generoso comigo, inclusive acho que estou melhor hoje do que há 10 anos."