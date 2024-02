Modelo ucraniana baleada por soldados russos: 'Disse adeus aos meus filhos'

Iryna Bilotserkvets, modelo e esposa do assessor de Vitali Klitschko, prefeito de Kiev, capital da Ucrânia, foi, há 2 anos, vítima de um ataque de tiros das forças russas e perdeu a visão do olho esquerdo. Em entrevista ao The Sun, ela deu detalhes do atentado.

O que aconteceu

A modelo estava levando os três filhos para casa, em um bairro nobre de Kiev, quando seu carro foi atingido pelos tiros.

Iryna foi baleada no crânio: "Disse adeus aos meus filhos. Os médicos disseram que eu ia morrer", relembrou.

Ela passou por mais de 10 horas de cirurgia para remover os fragmento de bala do seu crânio.

A modelo ficou famosa após posar para a revista Playboy, no ano passado, usando um biquíni e tapa olho de mental, como símbolo de resistência.