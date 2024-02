'Me dispus a te ajudar', diz Davi para Leidy após saber que é opção dela

Após confrontar Leidy Elin e descobrir que ela pode indicá-lo ao Paredão do BBB 24 (TV Globo), Davi chamou a sister para conversar.

O que aconteceu

No Quarto Fadas, Davi pediu para falar com Leidy. Ele ressaltou que doou mais estalecas para a compra do mercado para compensar por Leidy, que estava zerada após usar tudo o que tinha para comprar o Poder Curinga.

Davi: "Jogo é jogo, faz parte. Só que no jogo eu acredito que todo mundo seja obrigado a colaborar no mercado, independente de qualquer situação. Eu vi que você ganhou o Poder Curinga, você tá no VIP com a gente. Eu poderia dar só a minha parte, mas falei: vou dar mil, porque a Leidy tá zerada. A minha visão foi de ajudar a sua parte".

Leidy: "Eu só estou me preparando para o pior, mais nada. Se qualquer pessoa zerasse [as estalecas] pelo Poder Curinga, eu daria. Pra mim, isso é empatia. Davi, você não é minha primeira opção de voto. Eu vou fazer meu top 10, quem tá fora, eu voto. Eu tenho uma sequência, você não é a minha primeira opção. O meu critério é proximidade, e você é mais próximo das meninas. Eu nem falei se vou votar em você".

Davi: "Eu me dispus a te ajudar do meu, porque eu vi que você comprou o Poder".

Leidy: "Eu sei, eu faria o mesmo por você. Tem coisas aqui que eu acho que é além do jogo. Poxa, deu a mais pra me ajudar, ajudar a todo mundo, obrigada. Mas aí está parecendo 'poxa ela quer me indicar mesmo eu tendo ajudado'. Tem coisas aqui que é além do jogo. Não é porque fulano tá com zero estalecas que eu vou f*der todo mundo".

Davi: "Eu não tô brigando pela comida".

Leidy: "Eu entendi. Você está falando que me ajudou. Mas o meu critério em relação a você é só aproximação, mais nada".

Davi: "Vou ser muito sincero. Não tenho problema de ir para o Paredão, porque estou aqui para jogar. Mas não tenho você como opção de voto. Estou te falando sobre uma atitude minha".

