MC Bin Laden comenta término com Giovanna no BBB 24: 'Pensei no lá fora'

MC Bin Laden contou para Lucas que terminou sua relação com Giovanna no BBB 24 (TV Globo). O músico comentou que sonhou com outra pessoa de fora da casa e decidiu finalizar o relacionamento.

O que aconteceu

Lucas e MC Bin Laden, que estão no Castigo do Monstro, conversavam na sala. MC Bin Laden revelou que sua relação com Giovanna chegou ao fim.

MC Bin Laden: "Tem umas coisas que tô sentindo... Pedi desculpas pra ela se ela sentiu alguma coisa que eu fiz de errado e é isso. É, f*da, mano. Sonhei com essa pessoa lá de fora também".

Lucas: "É muito um bagulho que fica na cabeça, né?".

MC Bin Laden: "A pessoa lá fora pode estar casada, mas ainda sei que minha ex sogra gosta de mim. Pelo menos tenho amizade, E se ficar estendendo um bagulho que não vai acontecer lá fora, é ruim também. Você faz a pessoa perder tempo e você também perde tempo. Eu pensei no lá fora. Pensando aqui dentro, gerou um constrangimento"

Lucas: "Aqui dentro pode ser até maneiro, mas lá fora..."

MC Bin Laden: "Maneiro entre aspas. Por exemplo, no momento que eu tô pra baixo por causa da prova, não consigo trocar uma ideia porque ela tá comemorando a vitória e o benefício dela e do parceiro dela. Já é desconfortável pra ambos. Vou dar uma 'brecada' que é melhor, até pra não atrapalhar ninguém"

Giovanna também comentou o assunto com Raquele

Giovanna: "Primeira coisa: terminei o namoro"

Raquele: "O que?"

Giovanna: "Bin acabou de falar que é melhor a gente parar. É isso"

Raquele: "Ele falou por que não?"

Giovanna: "Provavelmente é por causa de jogo. Ele tá numa posição muito difícil"

