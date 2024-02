Mãe de Isabelle 'não vê maldade' em relação da filha com Davi no BBB 24

Jaqueline Nogueira, mãe de Isabelle do BBB 24 (Globo), não vê maldade na relação da filha com Davi dentro do programa. Eles entraram juntos na casa e, desde então, são muito próximos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu?

Apesar de comentários nas redes sociais apontando um possível romance entre eles, Jaqueline nega: "Eu não vejo maldade. Como mãe, sei a índole da minha filha, e falam que são como irmão lá dentro", disse em entrevista ao Globo.

Jaqueline reforçou que Davi é casado, e já citou a mulher em outras ocasiões. "Eles se respeitam e são amigos. Falam que querem levar para fora da casa essa amizade.

Por fim, Jaqueline falou sobre a vida amorosa da filha, e revelou que ela não é uma mulher 'namoradeira'. "Isabelle não é muito de namorar. Ela só teve três relacionamentos na vida", contou.

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Beatriz vai indicar ao Paredão no domingo? Enquete encerrada Total de 9560 votos 59,04% Rodriguinho 31,31% Fernanda 5,93% Giovanna 3,72% Michel Votar de novo Total de 9560 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash