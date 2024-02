Leidy se revolta com atitude de Davi no BBB 24: 'Tomou todas as cervejas'

Leidy Elin reclamou de Davi após o brother beber as cervejas disponíveis no Quarto do Líder do BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Na academia, a trancista se queixou do motorista com Rodriguinho, Lucas Henrique (Buda) e Giovanna.

Lucas: "Já acabou a cerveja do [quarto do] Líder".

Leidy: "Acabou. O Davi tomou a cerveja toda. Eu falei: 'Bia, posso pegar uma?', aí eu bebi uma. Eu falei: 'Quer dividir, Davi?', e ele: 'Ah, não sei o quê'. Eu já vi que ele não estava saindo do quarto. Quando eu subi, ele tomou todas as cervejas. Todas! Aí eu falei: 'P*rra, não é só você que bebe, não!'".

Rodriguinho: "Quatro latinhas!".

Giovanna: "Aí a [Denizi]Ane chama ele de egoísta e ele acha ruim...".

