Juliette faz declaração para namorado e fãs aprovam: 'Perfeitos'

Na noite de sábado (24), Juliette fez uma declaração para o namorado e teve aprovação dos fãs.

O que aconteceu

No X (antigo Twitter) e no Instagram, a cantora postou um vídeo com imagens do casal. Ela e Kaique Cerveny aparecem em uma cachoeira e fazendo exercícios juntos.

Na legenda da publicação, Juliette escreveu a letra de"Vida Boa", canção sua em parceria com o cantor português David Carrera. "Vida boa, nós dois", diz trecho da música.

Os fãs da cantora deixaram muitos comentários na postagem. "Você merece tanto ser feliz Ju e é tão bom te ver assim", escreveu uma usuária do X. "Perfeitos", elogiou outra. "Tão bom te ver feliz", afirmou uma terceira.