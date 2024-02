Igor Lage, o Pingo de 'Vamp', sofre assalto à mão armada no Rio; assista

Igor Lage, ex-ator mirim da Globo, foi vítima de assalto à mão armada no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ele estava de carro na rua de sua mãe, na Zona Norte do Rio. "Andei um pouquinho sumido. Não sei se é de conhecimento de todos, mas ontem (22), por volta das 17h, na rua da minha mãe, aqui no Engenho de Dentro, eu sofri um assalto", relatou no Instagram.

A família foi abordada por dois homens armados numa motocicleta. "Levaram meu carro, o meu celular, o celular da minha filha, da minha sobrinha, da minha irmã, de todo mundo que estava no carro. Fiquei na mira de uma arma por alguns segundos, mas pra gente parece que são alguns minutos, uma eternidade."

Igor divulgou o vídeo das câmeras de segurança e afirmou estar bem. "Quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem, dos que ficaram sabendo. Graças a Deus está tudo bem. Bens materiais a gente consegue novamente. Tá todo mundo com vida, todo mundo bem."