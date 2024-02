Dieckmann sobre divórcio de Marcos Frota: 'Sofri mais que quando perdi mãe'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz Carolina Dieckmann fala sobre como reagiu ao fim do casamento com o ator Marcos Frota.

Os dois ficaram juntos entre 1997 e 2004. "Minha separação com o Marcos foi barra pesadíssima. Acho que quando eu perdi minha mãe, eu não fiquei tão triste. Separar é muito difícil. Perder uma mãe é muito mais sério, mais triste. É que perder uma mãe, eu não tenho o que fazer".

Quando você decide separar, tem uma carga. Não é só o sofrimento, tem o peso. Carolina Dieckmann

"Eu saquei que eu não podia ter tentado mais um pouquinho. Eu esperei meu casamento acabar e só acabei com ele quando ele já estava acabado", revela.

Carolina Dieckmann conta cerco do Pânico na TV à sua casa: 'Vizinhos chamaram a polícia'

A atriz falou sobre a perseguição que sofreu do "Pânico na TV" por se recusar a calçar as "sandálias da humildade". "Eu lembro que eu ouvia falar do 'Pânico', as piadas que eles faziam. E ficava: 'Não é que eu não quero calçar as sandálias, eu não quero participar dessas piadas, qual a graça daquilo? Meu filho não conseguia voltar pra casa porque as pessoas estavam me xingando. Meus vizinhos dizem que eles gritavam com megafone e a galera embaixo repetia. Eles chamaram a polícia".

Carolina Dieckmann faz revelação sobre o marido: 'Ele odeia que eu seja famosa'

Ela também revelou como o marido Tiago Worcman lida com sua fama. "Ele seria muito mais feliz se eu não fosse a Carolina Dieckmann. Ele odeia tudo isso. Odeia fama. Ele já passou por barra pesadíssima comigo por causa disso. O episódio das fotos [vazadas], o Pânico. Tudo ele estava comigo".

Carolina Dieckmann conta como marido descobriu fotos vazadas: 'Ficaram olhando pra ele no trabalho'

Carolina também falou sobre o episódio em que teve fotos íntimas vazadas na internet. "Ele sabia que as fotos eram pra ele, mas ele virou chacota, porque quando saíram as fotos, ele estava no trabalho. Ele trabalhava naquelas redações que tem umas baias, que fica todo mundo no mesmo lugar e todo mundo começou a fazer um montinho no computador, as pessoas olhando pra ele, sem saber como reagir".

Carolina Dieckmann fala de fama de antipática: 'Tudo vem pra gente aprender'

A atriz comentou sobre a fama de arrogante. "Fui prestando atenção. Já que as pessoas acham que sou isso, por que não prestar atenção? Acho que as coisas que acontecem na nossa vida, vem pra gente aprender. Acho que tudo vem pra você aprender".

Íntegra