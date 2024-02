Cunhã, Égua e Pavulagem: O que significam os termos usados no BBB 24

Com participantes de todas as regiões do Brasil, o BBB 24 promove conversas recheadas de expressões comuns para alguns, e estranhas para outros. Conheça alguns dos termos que já foram usados na casa ou fazem parte do dicionário do programa:

Alphaville: nome criado por Pitel para se referir ao grupo formado por Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, Leidy Elin e Lucas Henrique.

Calabreso: expressão que marcou a briga entre Davi e Lucas, é um bordão do humorista Toninho Tornado usado como "jeito carinhoso de citar quem participa de suas pegadinhas".

Cunhã: é uma referência à personagem 'cunhã-poranga' do Boi Garantido no Festival de Parintins — quem Isabelle já interpretou.

Curumim: rapaz jovem; forma como Isabelle costuma tratar Davi.

Égua: outra expressão usada por Isabelle como uma interjeição, no início das frases. Pode ser usada para expressar surpresa, raiva, admiração ou outras emoções.

Estalecas: a moeda fictícia do BBB, usada pelos participantes para comprar a comida no mercado. Os brothers podem ganhar estalecas em dinâmicas (como publicar fotos no feed da casa com o celular do BBB) ou perdê-las caso não respeitem algumas regras (como esquecer de usar o microfone ou não gravar o Raio-X). Não tem valor real fora do programa.

Fadas: grupo formado por Alane, Beatriz e a já eliminada Deniziane. Também são "agregados" Matteus e Leidy Elin.

Gnomos: um segundo quarto da casa. O nome, no entanto, é mais usado para designar o trio Pitel, Rodriguinho e Fernanda, que tentou somar outros nomes ao grupo: MC Bin Laden, Michel, Raquele e Giovanna.

Pavulagem: sinônimo de uma pessoa metida, muito usado por Isabelle.

Pezinho: expressão para se referir à Giovanna, que quebrou o pé na primeira semana do BBB 24.

Poder Curinga: é um poder comprado com estalecas. Todos os brothers participam e vence quem dá mais estalecas, como um lelião. O vencedor ganha imunidade na semana vigente.

Puxadinho: novidade da edição, o Puxadinho é um terceiro grupo do BBB. Os brothers do Camarotes (famosos) e Pipocas (anônimos selecionados pelo reality) entram primeiro na casa e escolhem, logo na primeira semana, 4 participantes para "puxar" do grupo que disputa as vagas finais no reality. Os participantes que não são escolhidos vão embora.

Queridômetro: no Raio-X, os participantes dão emojis, que podem ser bons ou ruins, para expressar o que sentem em relação aos demais confinados. A dinâmica é anônima, e à tarde todos conferem o saldo dos emojis que receberam.

Sincerão: dinâmica semanal, às segundas-feiras, que substitui o Jogo da Discórdia. Ao vivo, apenas Líder e Emparedados da semana são chamados para dizer verdades sobre outros participantes, de acordo com a dinâmica proposta. Outros brothers podem ser chamados para participar também.

Tchonga: Isabelle costuma usar o tempo para designar uma pessoa tonta; lenta. Já Alane usa o termo "Gala Seca" para se referir à mesma coisa.

Vip/Xepa: é a divisão da casa em dois grupos. Toda semana, uma parte da casa fica no VIP, um ambiente com mais regalias e variedade no mercado, enquanto a outra metade fica na Xepa, com comidas mais simples e limitadas.

