Giovanna aconselha Isabelle no BBB 24: 'Não deixe de se impor'

Após abrir mão da 10ª liderança do BBB 24 (Globo), Isabelle ouviu conselhos de Giovanna e Raquele.

O que aconteceu

Após vencer a 10ª Prova do Líder em dupla com Beatriz, Isabelle cedeu a liderança para a vendedora e optou por ficar com o valor de R$ 44,5 mil. No programa ao vivo de sexta-feira (23), Bia insistiu para ficar com o posto de Líder.

Em conversa com a manauara sobre o assunto, Giovanna comentou que sabia do desejo da colega de ser líder: "Pensa nisso, não deixe de se impor quando achar que deve. Não entrega os pontos."

A nutricionista ainda pontuou: "Eu sabia que você queria [a liderança]. Há muito tempo você vem falando: quero muito ser líder. Por isso perguntei se você está feliz e satisfeita."

Isabelle respondeu: "Deus sabe o que faz. Foi como tinha que ser. Tudo vai dar certo."

Era uma coisa que você já queria e ia ser muito importante para você. Por isso achei que você não ia abrir mão tão fácil. Giovanna

