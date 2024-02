Alane e Beatriz choram após revelação de atrações da festa no BBB 24

Alane e Beatriz ficaram bastante emocionadas durante a revelação das atrações da festa deste sábado (24) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Na festa deste sábado (24), as atrações musicais são Xande de Pilares e Joelma, atrações muito pedidas por Beatriz e Alane.

Ao ficarem sabendo desta notícia, as sisters gritaram e choraram na sala. Elas foram acolhidas por alguns dos brothers, incluindo Isabelle, que ficou feliz com a representatividade de seu estado com Joelma.

Já outros brothers não gostaram muito da notícia. MC Bin Laden ainda questionou se tais atrações significavam que as sisters são as preferidas do público, uma vez que os pedidos delas foram atendidos.

Pitel: "Se entrar nessa pilha, faz uma fila lá fora e aperta o botão. Já entrei nessa pilha uma vez, já saí dessa pilha"

Beatriz chorou muito no quarto do líder e agradeceu a produção.

