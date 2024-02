Alane e Bia têm que desvincular suas narrativas da Fernanda no BBB, diz Yas

Fernanda, 32, e Pitel, 24, analisaram as possibilidades para o próximo paredão do BBB 24 (Globo) após a vitória de Beatriz, 23, e Isabelle, 31, na Prova do Líder. Fernanda salientou que é alvo constante de Beatriz - a qual, na sua opinião, só deve recalcular a rota quando as duas disputarem a berlinda juntas.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, comentou ter atuado com Beatriz em uma websérie antes de ela entrar para o reality de Tadeu Schmidt. "Na série, ela [também] mostra esse lado meio canastrão, porque é meio exagerada como atriz. Tudo isso precisa baixar um pouco, aquele 'menos é mais'. Porque essa coisa dela, repetitiva, exagerada, cansou! Aquilo que parecia bom acabou se mostrando ruim."

Yas Fiorelo pensa que tanto Bia quanto Alane, 24, precisam cortar a dependência narrativa que têm de Fernanda dentro do BBB. "Elas estão ali em narrativas paralelas com a Fernanda. Precisam dela para ter o que fazer, o que falar, em termos de briga, de intriga. Isso é chato, porque, se a Fernanda sair amanhã, acabou o enredo delas."

Leão concordou com Yas. Ele traçou um paralelo da dinâmica entre as três sisters com a que vinha sendo vivenciada por Davi Brito, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo. "Quando a Waness/a e a Yasmin pararam de brigar com o Davi, a força dele [no jogo] diminuiu. A Mani, esposa do Davi, disse [em entrevista] que ele é como uma massa de bolo: quanto mais bate, mais cresce. Como pararam um pouco de bater, pararam de crescer."

Bia falha ao tentar se humanizar e sofre de falta de conteúdo no BBB 24

Leão Lobo pensa que Beatriz precisa com urgência de um recálculo de rota. "A Bia não tem muito conteúdo. Só fica nesses jargões, mas não mostra [a que veio]. A Fernanda ganhou espaço contando como virou confeiteira, as dificuldades por que passou... Todos temos uma história, todos tivemos perrengues na vida, mas a Bia não coloca muito isso."

Para o jornalista, a ex-camelô precisa enfatizar sua trajetória pré-programa a fim de despertar a empatia do público e angariar torcida. "É como se todos já soubéssemos da vida dela. Precisa ter mais conteúdo humano, para a gente torcer por ela."

O programa Splash Show é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 13h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias do dia e comentários. Assista à íntegra:

