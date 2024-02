Uma ovelha como pet? Tutora da Chanel, do TikTok, conta experiência

Cassandra Moreira, 36, sempre teve o sonho de ter uma ovelha de estimação e há seis conseguiu realizá-lo com o nascimento da Chanel. Influenciadora com mais de cinco milhões de seguidores no TikTok, ela usa vídeos para relatar a rotina com o animal.

Rotina que gera curiosidade em meio à tosquia, a alimentação diferenciada e o contato com os outros animais que tem: cachorros, um gato e um galo.

Cassandra mora em Lagoa Vermelha, um município no interior do Rio Grande do Sul, com cerca de 27 mil habitantes. Ela cresceu vendo ovelhas pastando e sentia um desejo de proporcionar uma vida longa e feliz para uma delas.

"Moramos em uma cidade pequena, então pedi para várias pessoas se sabiam quem tinha alguma ovelhinha bebê. A maioria delas aqui na região sul não vive muito em tempo, pois são comercializadas", explica. E então ela chegou até Chanel quando ela tinha três dias de vida.

A adaptação com os outros animais foi tranquila. "Passei somente alguns dias junto deles, cuidando para que não brigassem, mas quando vi estavam cuidando dela. Chanel os seguia, pois via como se fossem seu rebanho", explica.

Todos os animais domésticos são sociáveis, garante Magna Coroa Lima, médica veterinária pela UFBA (Universidade Federal da Bahia). Ela também é mestre em zootecnia pela UFV (Universidade Federal de Viçosa) e doutora em medicina veterinária pela mesma instituição, com ênfase em medicina preventiva e doenças de caprinos e ovinos.

Chanel, ainda filhote, com os cachorros de Cassandra Imagem: Arquivo pessoal

"Elas são muito gregárias, o isolamento social causa muito estresse e isso pode ser prejudicial à saúde", indica.

Ronaldo Alves Martins, médico veterinário pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), com especialização em residência integrada em medicina veterinária pela mesma instituição, com área de concentração na clínica médica de ruminantes e professor do curso de medicina veterinária no Centro Universitário Newton Paiva, cita alguns exemplos de socialização entre ovelhas e outros animais.

"Em algumas criações, os cães convivem com as ovelhas em tempo integral, inclusive dormem com elas. Existe uma raça de cão muito utilizada pelos criadores de ovelhas, conhecida como Pastor Maremano, que é extremamente sociável com as ovelhas e muitas das vezes o guardião do rebanho. Em alguns centros hípicos utiliza-se ovino nas baias juntamente com os equinos para acalmar os animais de esporte", explica.

Sucesso nas redes sociais

A intenção de Cassandra com os vídeos era apenas mostrar como é a vida com Chanel. "O primeiro vídeo foi do banho dela em um dia quente. Resolvi gravar e postar, e quando vi, em poucas horas já tínhamos milhões de visualizações, não esperava essa repercussão", conta.

Como Chanel é muito curiosa e gosta de estragar tudo o que vê, comecei a gravar o nosso dia a dia, e foi aí que ela se tornou a ovelhinha mais amada do Brasil. Cassandra Moreira

Ter um animal em casa vai muito além do carinho. Uma ovelha tem necessidades específicas para se manter saudável, com relação ao seu abrigo, alimentação, vacinação e vermifugação, casqueamento, e por aí vai.

Chanel, ainda filhote, com Cassandra Imagem: Arquivo pessoal

"Costumo levá-la ao veterinário pelo menos uma vez por mês, para consulta de rotina. Ela tem uma alimentação balanceada, com alfafa, feno de tifton, sal mineral específico para ovinos e pasto. Também possui um espaço bem grande [Cassandra mora em uma área rural] para pastar e se movimentar. Ela já é idosa, tem isso também", detalha. Chanel tem 6 anos, a média de vida de uma ovelha é entre 10 e 12 anos.

Magna destaca que como as ovelhas são animais ruminantes [que mastigam novamente o alimento que retorna do estômago], precisam de alimento à vontade e disponível durante todo o dia.

A alimentação de uma ovelha consiste em capim verde para pastejo direto, mas caso não seja possível ou o pasto esteja velho e muito fibroso, podem ser fornecidas outras fontes como feno e silagem.

Feno de alfafa e tifton são excelentes opções, pois possuem fibras de qualidade. "A utilização do sal mineral na alimentação é essencial para a saúde do animal, pois alguns minerais podem não estar na dieta ou ter quantidades que não suprem as necessidades, então é sempre necessário complementar ao que é oferecido para a ovelha", afirma.

Diferenças entre ter uma ovelha e outro tipo de animal doméstico

"A maior diferença de uma ovelha para um animal doméstico convencional é que o cuidado e a dedicação precisam ser maiores, desde a manutenção, até a limpeza do local e atenção às doenças. É necessário estar atento a qualquer comportamento diferente, pois elas são naturalmente menos resistentes e mais sensíveis a alterações de temperatura, chuva e vento", ressalta Cassandra.

Imagem: Arquivo pessoal

Os ovinos geralmente são sensíveis a doenças causadas por parasitas e vermes. "Deve-se monitorar por exames de fezes a presença ou ausência de ovos dos parasitas e só vermifugar quando realmente for necessário", orienta o veterinário Ronaldo Martins.

"A tosquia é feita normalmente duas vezes ao ano, nos meses de janeiro e outubro/novembro. Chamo um profissional que faz com ela deitada, com cuidado também para não machucar, mas leva em média de 30 minutos apenas. Chanel de início fica com um pouco de medo, mas logo relaxa", relata Cassandra.