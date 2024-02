Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli celebram 10 anos juntos com retrospectiva

Ticiane Pinheiro, 47, e Cesar Tralli, 53, comemoraram uma década juntos com declarações de amor nas redes sociais.

O que aconteceu

Cesar Tralli começou o dia com uma postagem agradecendo pelo tempo dividido com a apresentadora. "Vidinha, 10 anos juntos! Uau! Me lembro do nosso primeiro encontro como se fosse ontem. Meus olhos brilharam de felicidade", escreveu o jornalista.

Hoje, vejo como estes 10 anos só me fizeram bem. Construímos uma família, somos unidos, cúmplices, eternos namorados? Muito obrigado por estes 10 anos e muito obrigado pelos próximos 10, 20, 30? Pois tudo que mais desejo é continuar ao seu lado.

Logo, a modelo publicou um carrossel recordando momentos importantes ao lado de Tralli. Uma foto com um grande buquê de rosas e o rosto do jornalista marcado pelo batom da esposa, abriu o álbum. Nas imagens, Ticiane relembrou cliques de seu casamento, do nascimento da caçula, Manuella, 4, viagens e com a família completa com sua filha mais velha, Rafaella, 14.