Davi surpreende ao dizer que não sabe quem é Bruna Marquezine: 'Quem é?'

Na piscina do BBB 24 (Globo), Alane contou para Matteus e Davi que gostaria de conhecer Bruna Marquezine e o baiano disse não saber quem era a atriz.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na piscina, Alane relembrou as situações em que foi comparada com a atriz. "Antigamente eu não gostava quando falavam que eu era parecida com ela porque eu sou atriz, quero trabalhar com isso e eu tinha medo de falarem: 'Ah, é só mais uma parecida'. Hoje em dia eu gosto, acho legal"

"Acho que cada um é cada um, mas eu queria que ela soubesse que eu existo, falar: 'Oi, Bruna, te admiro muito'", continou.

Davi, então, perguntou quem era. "Tem gente que fala que eu sou parecida com a Bruna Marquezine", respondeu Alane.

O baiano perguntou se elas eram parecidas e Alane respondeu: "Tem gente que fala. A Bruna Marquezine. Atriz, maravilhosa. Ela é incrível"

"Ela é atriz desde pequenininha e foi namorada do Neymar", explicou Matteus.

" Mundo de famoso eu não conheço. Conheço jogador de futebol Davi

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que fique com a liderança: Beatriz ou Isabelle? Resultado parcial Total de 5511 votos 55,22% Beatriz 44,78% Isabelle Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 5511 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash