Saryne: É questão de tempo para Rodriguinho voltar atrás em briga com Pitel

Rodriguinho, 46, voltou a criticar Giovanna Pitel, 24, por ter se divertido com Davi Brito, 21, durante a última festa do BBB 24 (Globo). O pagodeiro acusou a amiga de ter sido desleal com ele e afirmou que, embora não pretenda deixar de falar com ela, vai recordar para sempre a 'traição'.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, opina que as queixas do cantor para a colega não têm qualquer razão de ser. "Ele está com essa marra toda porque acredita que ela vai dar uma recuada, de repente até se desculpar... Mas não tem por que a Pitel se desculpar com ele! Ela não fez nada de errado! Ele é que está sendo tóxico."

Bárbara pensa que, cedo ou tarde, Rodriguinho vai acabar se retratando de suas acusações infundadas contra a amiga. "Acho que a Pitel vai ser firme [até o fim] e ele vai acabar dando alguns passos para trás e reconhecendo que errou. O Rodriguinho tem um bom jogo interno e conversa com muitas pessoas da casa, mas as únicas com quem consegue se abrir e se mostrar sem filtro nenhum com a Fernanda e a Pitel."

Para a apresentadora, abrir mão de suas principais aliadas dentro da competição é o tipo de risco que o pagodeiro não escolheria correr. "Elas nunca largaram a mão dele, mesmo depois de falas terríveis. Quando ele perceber que está abrindo mão dessa amizade por bobagem, vai voltar atrás."

Dieguinho: Comparação de Fernanda com Karol Conká é profundamente infeliz

Depois de Rodriguinho, 46, no início do BBB 24 (Globo), agora foi a vez de Fernanda, 32, ser comparada à cantora Karol Conká, 38. Alguns internautas enxergam no comportamento da confeiteir atitudes similares às da cantora que bateu o recorde histórico de rejeição no reality.

Dieguinho Schueng acha absurdo os fãs do BBB equipararem Fernada à intérprete de "Tombei". "A Fernanda não é a Karol Conká e não está repetindo as atitudes que ela teve no BBB. É muito infeliz essa comparação, porque são duas trajetórias diferentes de duas pessoas diferentes."

