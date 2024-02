Saiba o real motivo de Michael Jackson ter feito cirurgias plásticas

Matt Fides, ex-guarda-costas de cantor Michael Jackson (1958-2009) contou, em entrevista ao podcast The Steven Sulley Study, o motivo do cantor ter realizado cirurgias plásticas no nariz.

O que aconteceu

Matt trabalhou para Jackson por mais de 10 anos e contou que o astro passou pela primeira das cirurgias em seu nariz em 1979

O procedimento teria sido feito por conta do bullying praticado pelo pai e empresário do cantor, Joe Jackson (1928-2018), e seus irmãos, porém, Fides disse que houve outros motivos

Provocado pela família: "Ele era muito provocado pela família por causa do tamanho do nariz dele, o chamavam de 'narigão' e tudo mais. Ele contava que o pai dele era o principal [autor das piadas]: 'Isso aí não veio de mim, você pegou da sua mãe, não está no meu lado da família'. Isso o machucava muito".

Primeira plástica decorreu de uma lesão durante um ensaio: "O Michael costumava dançar cerca de três horas por dia, em média. A certa altura, ele dava 50 rodopios seguidos. Era inacreditável"

Quebrou o nariz: "Ele caiu e quebrou o nariz e viu isso como a oportunidade perfeita, enquanto estava sob anestesia, para conseguir um nariz menor".

Diversas plásticas: "Não sei por quantas operações ele passou. Não foi uma discussão sobre a qual entrei em detalhes com ele, mas claramente ele passou por operações no nariz".